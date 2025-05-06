Какие звезды обнажились на Met Gala вопреки дресс-коду

В 2025 году тема ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке звучала как Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»). Большинство гостей трактовали предложенный образ чернокожего денди как повод соединить вечернее платье со смокингом. Однако некоторым участницам мероприятия такой вариант показался слишком закрытым: так, Сабрина Карпентер отказалась от брюк, певица Lorde прикрыла грудь лишь тонкой полоской ткани, а телезвезда Ким Кардашьян показала свои знаменитые ягодицы. Кто еще из знаменитостей осмелился нарушить официальный дресс-код?

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Обладательница премии «Грэмми», певица Lorde вышла в свет в серебристом образе от Thom Browne, верхняя часть которого представляла собой полоску ткани на обнаженной груди.

Рэперша Lizzo похвасталась своей стройностью в черно-белом платье Christian Siriano, подчеркивающем ее талию и пышный бюст.

Певица Сабрина Карпентер надела костюм цвета бургунди, состоящий из боди и пиджака с длинным шлейфом, однако решила отказаться от брюк.

Телезвезда Ким Кардашьян показала верхнюю часть ягодиц в кожаном наряде с жемчугом от дизайнеров Chrome Hearts.

Рэперша Megan Thee Stallion предстала перед публикой в кастомном платье Michael Kors с декольте и высоким разрезом на подоле.

Певица Lisa (Лалиса Манобаль) появилась в образе Louis Vuitton, состоящем из колготок и жакета с вышитыми портретами известных темнокожих активисток Энн Лоу, Майи Энджелоу и Розы Паркс.

Актриса Синтия Эриво позировала фотографам в пышном скульптурном платье Givenchy с рубиново-красными пайетками и полностью открытыми ногами.

Модельер Хелен Ласичан сопровождала мужа, рэпера Фаррелла Уильямса, в кожаном корсете и колготках Louis Vuitton.

Бизнес-леди Наташа Пунавалла привлекла внимание публики кутюрным нарядом Manish Malhotra, который включал в себя юбку-рыбий хвост и кружевной бюстгальтер, отделанный жемчужинами.

Актриса Холли Берри удивила зрителей обегающим платьем LaQuan Smith с прозрачными вставками по всему телу, под которым не было нижнего белья.