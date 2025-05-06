Как правильно выбрать SPF-средство

Весна уверенно вступила в свои права, и солнце, ласковое и обманчивое, уже не просто греет, а работает на износ: обнуляет запасы коллагена, провоцирует пигментацию и запускает процессы фотостарения. Звучит так себе, правда? Значит, самое время пересмотреть свою косметичку и сделать SPF ежедневным обязательным ритуалом. Косметолог Ирина Головина рассказала, как выбрать правильную солнечную защиту — без перегрузки, раздражений и ложного ощущения безопасности.

Нужен не только на пляже

Миф о том, что солнцезащитный крем нужен только в отпуске или на пикнике, давно пора забыть. По словам косметолога, до 80 процентов UVA-лучей проходят сквозь облака и окна. Именно они — не видимые, не обжигающие, но коварные — разрушают эластин и вызывают преждевременное старение.

«Если вы находитесь в городе, ведете машину, работаете у окна — защита от солнца вам все равно нужна. Даже в пасмурный день», — поясняет специалист.

Идеальный вариант на каждый день — легкий флюид или крем с SPF 30–50, который можно нанести утром перед макияжем.

Обращайте внимание не только на цифру, но и на фильтры

SPF 50 не всегда означает «защищает лучше всех». Важно не только числовое значение, но и тип фильтров в составе. Их два.

Физические (минеральные) — оксид цинка, диоксид титана. Подходят для чувствительной и склонной к акне кожи, почти не вызывают раздражений.

Химические (органические) — более легкие по текстуре, не оставляют белого налета, часто используются в городских кремах.

«Лучшие формулы сегодня — гибридные, то есть сочетающие преимущества обоих типов. Важно, чтобы в составе были фильтры широкого спектра действия: они блокируют и UVA, и UVB-лучи. На упаковке это можно увидеть как маркировку „broad spectrum“ или „UVA/UVB protection“», — утверждает эксперт.

Не экономьте на количестве

Одной капли на все лицо — категорически мало. Чтобы достичь достаточного уровня защиты, нужно нанести около ⅓ чайной ложки крема на лицо, шею и уши. Это примерно две фаланги пальца.

Большинство женщин наносят SPF слишком тонким слоем, тем самым сильно снижая его эффективность. А если вы находитесь на солнце дольше двух часов — особенно летом или в жарких странах — защиту обязательно нужно обновлять. Для городского ритма отлично подойдут SPF-спреи, пудры с SPF, или кушоны, которые легко нанести поверх макияжа.

Комфорт вместе с регулярностью

Ваш крем с SPF должен нравиться коже — иначе он будет лежать в ящике до следующего отпуска. Обратите внимание на текстуру: сейчас на рынке есть флюиды без блеска, матовые гели, увлажняющие кремы без жирности, сыворотки с SPF и даже тональные основы с защитой.

Для жирной кожи хороши легкие флюиды и гели, для сухой — формулы с маслами или керамидами. Чувствительной коже подойдут средства без отдушек, с добавлением ниацинамида, алоэ или пантенола. Совет от косметолога:

«„Ищите не просто 'SPF“, а свою текстуру. Тогда защита станет ежедневным удовольствием, а не обязанностью».

Проверяйте состав и срок годности

Солнцезащитные фильтры — активные вещества, и у них есть срок действия. После 6–12 месяцев с момента открытия продукт может перестать быть эффективным, особенно если хранился в тепле или на солнце.

Избегайте средств с большим количеством спирта и отдушек, если у вас склонность к раздражениям или розацеа. А если кожа склонна к пигментации — выбирайте формулы с добавками антиоксидантов (витамин С, Е, зеленый чай), которые усиливают защиту и борются с последствиями уже полученного UV-стресса.

Не забывайте про тело и губы

Лицо — не единственная зона, нуждающаяся в защите. Шея, декольте, уши, руки, губы часто страдают в первую очередь, потому что мы о них забываем. Используйте карандаши или бальзамы для губ с SPF, лосьоны для тела, особенно если планируете прогулку, велосипед или кофе на летней веранде.