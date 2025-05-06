Как носить яркие принты этим летом

Лето — это театр цвета. И главную роль в этом сезоне играют принты: пейсли, гигантские маки, психоделические волны, как будто нарисованные вручную. Но чтобы яркий рисунок играл на вас, а не против вас, важно помнить о тонкой режиссуре при выборе одежды с выразительными принтами — и вот тут без подсказок не обойтись. Взяли их у стилиста Маши Ведерниковой.

Принт — солист, все остальное — аккомпанемент

Когда в образе появляется выразительный узор, он требует к себе внимания. Поэтому первое правило: не конкурировать с принтом, а поддерживать его. Если вы надеваете платье с крупными цветами или брюки в этнический огурец — остальная часть комплекта должна быть более спокойной: однотонный жакет, лаконичная обувь, нейтральная сумка.

«Это не значит, что все должно быть скучным. Можно добавить фактуру — лен, плетение, замша. Или поиграть с оттенками — выбрать в аксессуарах цвет, который уже есть в принте. Но ни в коем случае не пытайтесь „перепечатать“ наряд еще одним активным рисунком. Хаос хорош на подиуме, но в жизни он выглядит как несогласованность вкуса», — объясняет эксперт.

Принт как терапия — выбирайте по интуиции

Необязательно следовать модным сводкам. Принт должен откликаться эмоционально. Один и тот же абстрактный узор может на одних производить эффект свободы, на других — ощущение тревожности. Крупные цветы кому-то дарят энергию, а кого-то визуально утяжеляют. Не бойтесь прислушиваться к себе: если в вещь хочется завернуться, как в летний вечер — это ваш принт.

Стилистика тоже играет роль. Турецкий пейсли на легком шелке ассоциируется с Востоком, историей, чувственностью. Абстракция на топе — с арт-хаусом и бунтом. Цветы — с романтикой и женственностью. Выбирайте принт под настроение, а не только под случай.

Смешение принтов — искусство, а не случайность

Если хочется выйти за рамки и попробовать принт с принтом — дерзайте, но с оглядкой на гармонию. Основное правило: общая палитра или ритм. Например, абстракция и цветы могут подружиться, если оба принта в одной цветовой гамме (скажем, акварельные оттенки бирюзы и коралла). Или — у них схожая плотность узора: оба крупные и редкие, либо наоборот — мелкие и насыщенные.

«Идеальный способ начать — выбрать одну вещь с активным принтом, вторую — с мелким и нейтральным, почти как текстура. Или использовать один и тот же принт, но в разном масштабе (например, полоска широкая и полоска узкая). Это создает глубину образа, не превращая его в маскарад», — говорит стилист.

Силуэт важнее рисунка

Даже самый красивый принт может сыграть злую шутку, если вещь сидит плохо. Крупные цветы на платье свободного кроя романтичны. Те же цветы, натянутые на слишком обтягивающее платье превращаются в карикатуру. Абстрактные формы требуют мягких линий и движения, а строгие геометрические принты — подчеркивают структуру.

«Запомните: принт не должен усиливать зоны, которые вы хотите скрыть. Если, скажем, вы не хотите акцентировать бедра — не носите брюки с крупными яркими узорами. Лучше — топ с активным принтом и однотонный низ. Или наоборот», — подчеркивает модный эксперт.

Принт как настроение — добавьте к нему контекст

Самый интересный эффект создает контраст. Надели брюки с психоделическим узором? Добавьте к ним белую рубашку — и получится микс свободы и интеллекта. Платье в пейсли — и грубые сандалии на платформе. Цветочные шорты — и оверсайз-жакет. Яркий принт — это как экзотический фрукт: вкуснее всего он в неожиданной подаче.