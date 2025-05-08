«Ангела» Victoria's Secret раскритиковали за фото в микрошортах

«Ангела» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск раскритиковали за фото в микрошортах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель позировала в черных микрошортах, блузе с широкими рукавами и солнцезащитных очках. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж. Съемка прошла в интерьере ресторана.

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Однако поклонники раскритиковали образ Эльзы Хоск.

«Ноги-спички», «Зачем так худеть?», «Выглядите болезненно», «Поешьте, пожалуйста», — написали они.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли. Накануне мать и дочь снялись для рекламы Burberrу.

На прошлой неделе Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Она снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, снова стал актуальным в этом сезоне. Модель сочетала элемент гардероба с легинсами со штрипками в тон и балетками. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.