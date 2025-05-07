«Лопаты». Ксению Собчак высмеяли за туфли

Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в туфлях с длинным мысом. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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«Лично я интуицией называю следующее: если я себя внутренне отговариваю – это "мое", если я себя внутренне уговариваю – это "не мое"», — написала Собчак.

Она также раскрыла бренды одежды, которые использовала в образе: костюм – pushButton, воротник – Maison Margiela, серьги – Prada, часы – Cartier, туфли – Martine Rose и ремень – Michael Kors.

Однако поклонники не оценили образ журналистки из-за туфель.

«Лопаты», «Что за обувь?», «Вот это странный выбор», — написали они.

До этого Ксения Собчак раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.

А несколько недель назад сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.