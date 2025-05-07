Косметолог раскрыл секрет внешности Светланы Бондарчук

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук недавно произвела фурор на одном из мероприятий. Она презентовала свой бьюти-бокс. Однако гости больше обсуждали не новинки косметологии, а изменившуюся хозяйку вечера. Буквально все отметили, что светская львица явно прибегла к помощи пластических хирургов. Известный пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» разобрала изменившуюся внешность знаменитости и порассуждала о том, что сделала Бондарчук и пошли ли ей на пользу эти изменения.

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Эксперт отметила, что Светлана – яркий представитель типа телосложения эктоморф, отличающийся общей худощавостью и вытянутостью линий. Такой тип фигуры, безусловно, имеет свои преимущества, но также и свои недостатки.

«Основные признаки старения у Светланы связаны именно с потерей объема, что со временем особенно заметно на лице. В какой-то момент у нее глазницы стали казаться провалившимися, придавая лицу усталый и изможденный вид. Однако, можно сказать, что людям с таким типом старения повезло: им не нужно делать радикальные подтяжки и натягивания кожи, что часто становится необходимым для других типов старения. Вместо этого таким людям достаточно просто восполнить объемы», –

Мадина считает, что именно к этому решению и пришла Бондарчук. Но хирурга удивило, что женщина не сделала этого раньше, ведь восполнение объема – это один из наиболее эффективных способов вернуть лицу молодость и сияние.

«Судя по всему, врач, который занимался ее обликом, провел отличную работу в области контурной пластики и объемного моделирования. В этом случае предположительно использовались филлеры, которые способны эффективно восполнить недостаток объема. Также стоит отметить, что для улучшения качества кожи Светлана могла использовать аппаратные процедуры. Ведь ее лицо выглядит особенно свежим и сияющим. Это может быть результатом векторного лифтинга или применения препаратов на основе полимолочной кислоты или нуклеиновых кислот, которые помогают восстановить упругость кожи и вернуть ей здоровый цвет», – Мадина Осман, пластический хирург, врач, дерматолог-косметолог.

Специалист добавила, что эти методики давно зарекомендовали себя как эффективные средства в борьбе с возрастными изменениями кожи.

«Я могу предположить, что Светлана также проходила процедуру подтяжки, однако я не готова утверждать это с полной уверенностью. Скорее всего, в данном случае – это не так важно, как сама работа по восполнению объемов. Если бы у Бондарчук действительно была подтяжка, то она могла бы являться причиной специфических постоперационных отеков, однако со стороны это больше напоминает качественное объемное моделирование», – Мадина Осман, пластический хирург, врач, дерматолог-косметолог.

Мадина считает, что Светлане будет полезно продолжать следить за качеством своей кожи и тем, как она выглядит в объеме. Для поддержания результата можно внести в уход за собой несколько процедур. Например, регулярные сеансы микротоковой терапии помогут улучшить тонус кожи и укрепить мышечный каркас лица. Также стоит обратить внимание на процедуры, направленные на гидратацию и восстановление кожного барьера, такие как инъекции гиалуроновой кислоты или мезотерапия, которые глубоко увлажняют и питательные ткани.

Ранее пластический хирург Мадина Осман рассказала о том, прибегала ли Светлана Зейналова к услугам пластического хирурга.