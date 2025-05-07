Моника Барбаро посетила афтепати Met Gala в прозрачном платье

Американская актриса Моника Барбаро в откровенном наряде появилась на афтепати благотворительного бала Met Gala. Снимки публикует Page Six.

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34-летнюю популярную телезвезду заметили на вечеринке в платье с цветочном принтом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее черное нижнее белье. В руках знаменитость держала сумку модного дома Dior, а в качестве обуви она предпочла мюли. При этом волосы Барбаро распустила, сделав акцент на макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в мае Сабрина Карпентер без штанов посетила Met Gala. Певица вышла на ковровую дорожку в боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton с длинным шлейфом и белым воротником.

В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).