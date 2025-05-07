Рэперша Карди Би посетила Met Gala в пальто с глубоким декольте

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би в откровенном наряде стала гостьей Met Gala. Соответствующие кадры публикует журнал Vogue.

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32-летняя рэперша осталась верной дресс-коду выставки Superfine: Tailoring Black Style и появилась на публике в костюме Burberry, созданном дизайнером Дэниелом Ли. Упомянутый наряд зеленого оттенка с глубоким декольте состоял из длинного пальто и брюк.

«Нам понравилась идея женственного денди, скроенного по фигуре. Карди придает энергии главному герою, и ее образ отражает это», — подчеркнул модельер.

Очередной бал Met Gala, призванный в 2025 году в Нью-Йорке прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века, завершился.

Среди приглашенных гостей также оказались певица Шакира, поп-исполнительница Мэри Джей Блайдж, рэперши Lizzo и Doechii, а также модели Амелия Грэй и Эшли Грэм.

Ранее в мае Сабрина Карпентер без штанов посетила Met Gala. Исполнительница вышла на ковровую дорожку в боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton.