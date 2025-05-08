Моника Беллуччи украсила обложку нового выпуска журнала Vogue

Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала фигуру в кружевном мини-платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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60-летняя Моника Беллуччи стала героиней одной из обложек нового выпуска португальского журнала Vogue. Актриса предстала перед камерой в молочном мини-платье с прозрачным кружевом и светлом плаще. Артистке сделали макияж с коричневыми блестящими тенями, румянами, контурингом и розовой помадой, а также уложили волосы.

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В октябре прошлого года Моника Беллуччи и ее возлюбленный Тим Бертон появились на церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер вышел на публику в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.

В феврале Моника Беллуччи посетила презентацию Cartier в Дубае. Актриса позировала в черном прозрачном платье с глубоким декольте. Образ дополнили бриллиантовое колье Cartier с крупным камнем и черный клатч. Однако внимание поклонников привлек новый имидж — знаменитость осветлила волосы до темно-русого оттенка.