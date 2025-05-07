Валя Карнавал поделилась с фанатами откровенным фото

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в стрингах из страз. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя Валя Карнавал была запечатлена в белой укороченной рубашке с открытой спиной, сияющих стрингах и голубых джинсах. Девушка также надела черный браслет элитного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Блогерша лежала на кровати с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями, румянами и темно-красной помадой.

Несколько недель назад Валя Карнавал опубликовала в личном блоге снимок, где предстала перед камерой в белой рубашке, черном жилете, мини-юбке и телесных чулках. Блогерша дополнила образ красными лаковыми туфлями на каблуках и прозрачными очками. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Валя Карнавал лежала на полу, а за ее спиной сидел мужчина в кресле за столом.

До этого певица снялась в алом облегающем платье с разрезами и аппликацией. Блогерша также надела массивные серьги и босоножки в тон. Валя Карнавал собрала волосы в гладкий высокий хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Знаменитость стояла в окружении корзин с розами.