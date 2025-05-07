Супермодель из 90-х снялась топлес в рекламе Chloe

Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 54-летняя Клаудия Шиффер предстала перед камерой в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Супермодель стояла у окна, повернувшись спиной к камере. Манекенщица также примерила розовое боди, белый кружевной топ и микрошорты, цветочную блузу с коротким рукавом и брюки. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

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Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

Клаудия Шиффер рассказывала, что оставила карьеру ради детей.