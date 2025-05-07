Супермодель из 90-х снялась топлес в рекламе Chloe

Супермодель Клаудия Шиффер снялась в джинсах без футболки
Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На одном из кадров 54-летняя Клаудия Шиффер предстала перед камерой в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Супермодель стояла у окна, повернувшись спиной к камере. Манекенщица также примерила розовое боди, белый кружевной топ и микрошорты, цветочную блузу с коротким рукавом и брюки. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.
Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.
Клаудия Шиффер рассказывала, что оставила карьеру ради детей.
«В 20 лет моя жизнь крутилась вокруг карьеры, конкуренции и стремления к успеху. Но все изменилось, когда у меня появились дети. Сейчас я горжусь своей семьей и тем, что мои дети простые, земные люди. Их благополучие — главный приоритет для меня и моего мужа. <…> Я могла бы принимать участие в большем количестве фотосессий, показов и других проектах, но баланс между работой и временем с семьей гораздо важнее. Для меня важно быть рядом, когда моя семья нуждается во мне», — заявила супермодель.