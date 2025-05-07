Модный эксперт ответила, кому нужен стилист

Чтобы найти собственный почерк в одежде, выглядеть уверенно, модно и статусно, люди обращаются к услугам стилистов. Чаще других это делают артисты, медийные лица или бизнес-лидеры. Как выбрать лучшего специалиста, что в тренде весной 2025 года и кто среди звезд отечественного шоу-бизнеса самый стильный, сайту «Страсти» рассказала телеведущая и эксперт моды Люси Пылаева, дважды вошедшая в топ-100 самых красивых женщин России.

© Passion.ru

Кто для вас пример среди стилистов? А кто конкурент?

У меня нет конкурентов в классическом смысле, поскольку я считаю себя своим собственным эталоном.

Как вам Влад Лисовец? Знакомы? А Александр Рогов? Не сталкивались с их критикой?

Влад Лисовец — мой друг. И мы не только дружим, но и работали вместе в проекте «Модный vs Народный» на НТВ. Я глубоко восхищаюсь его талантом, преданностью делу и уникальным подходом к стилю. Его вклад в индустрию моды и телевидения просто бесценен! Что касается Александра Рогова, мнения о нем могут быть разными, но лично я всегда отмечаю его работу и творческий подход. Он — талантливый стилист и блогер, который сумел завоевать сердца поклонников своей энергией и профессионализмом.

Недавно вы были удостоены награды как самый стильный блогер. Как подбираете себе наряды? На что ориентируетесь?

Я очень благодарна за такую высокую оценку моей работы! Когда дело касается подбора нарядов, то я всегда слежу за последними модными новинками. Я подбираю наряды сама, и это всегда было так. Для меня важно оставаться в тренде и быть на шаг впереди модных тенденций. Я выбираю то, что делает меня уверенной и комфортной, и это, как мне кажется, является ключом к моему успеху.

© Предоставлено Люси Пылаевой

В 2022 году вы получили высокую награду как топ-стилист. Как выбирали победителя, какие критерии учитывались? Как повлияла награда на карьеру? Стало больше клиентов?

Победитель был выбран на основе нескольких ключевых критериев, включая профессионализм, креативность и вклад в индустрию моды. Эта награда оказала значительное влияние на мою карьеру. Она не только повысила мой профессиональный авторитет, но и привлекла внимание новых клиентов. После получения награды я заметила увеличение интереса к моим услугам, и количество клиентов действительно возросло. Это стало важным стимулом для дальнейшего развития моей карьеры и подтверждением качества моей работы.

Большинство одевается в обычных торговых центрах, в похожую одежду. Как в этом однообразии быть не как все?

Быть не как все требует определенной смелости и креативности. Для меня ключом к уникальности является сочетание индивидуального стиля с осознанием последних модных тенденций. Я люблю экспериментировать с разными текстурами, цветами и силуэтами, чтобы создать образ, который не только отражает мой характер, но и выделяет из толпы. Важно не бояться пробовать новые вещи и не следовать за модой слепо. Вместо этого я рекомендую найти свой собственный стиль и развивать его, добавляя личные штрихи и детали. Это может быть аксессуар, который делает наряд особенным, или смелый выбор цвета, который добавляет образу индивидуальность. Быть не как все — это значит быть верным себе и не бояться выражать свой уникальный вкус через одежду.

Сейчас много стилистов, за деньги готовы дать советы, что носить, как выглядеть модно. Как выбрать лучшего специалиста? И сколько он стоит? А если нет денег – на что советуете обращать внимание? Что читать, смотреть, за кем следить?

Сейчас на рынке действительно много стилистов, которые за деньги предлагают свои услуги по созданию модных образов. Однако, чтобы выбрать лучшего специалиста, важно обратить внимание на его опыт, портфолио и отзывы клиентов. Качественный стилист должен не только давать советы о том, что носить и как выглядеть модно, но и понимать индивидуальные потребности каждого клиента. Что касается стоимости, то она может варьироваться в зависимости от уровня экспертности и типа услуг. Если нет денег на работу с профессиональным стилистом, я рекомендую обратить внимание на бесплатные ресурсы. Следите за блогерами и инфлюенсерами в социальных сетях, читайте модные журналы и смотрите видео на тему моды. Это поможет вам развить свой собственный стиль и оставаться в курсе последних модных тенденций.

Вы дважды входили в топ-100 самых красивых женщин России. На что обращало внимание жюри конкурса?

Жюри конкурса, как правило, обращает внимание не только на внешнюю красоту, но и внутренние качества, такие как интеллект, доброжелательность и успехи в профессиональной сфере.

© Предоставлено Люси Пылаевой

На ваш взгляд, россиянки модно одеваются? Что бы вы исправили в их стиле? Какие вещи вас удивляют, когда видите на женщинах?

На мой взгляд, россиянки часто одеваются очень модно. Однако, как стилист, я бы хотела добавить немного больше индивидуальности в их образы. Иногда я замечаю, что женщины в России склонны следовать общим модным тенденциям, что может привести к однообразию в стиле. Если бы я могла что-то исправить, то посоветовала бы больше экспериментировать с разными текстурами, цветами и силуэтами, чтобы создать более уникальные и выразительные образы. Меня часто удивляет, когда женщины выбирают слишком много аксессуаров или ярких деталей, которые могут перегружать общий вид. Вместо этого я бы рекомендовала сосредоточиться на нескольких качественных и стильных вещах, которые делают образ целостным и гармоничным.

Недавно Татьяна Брухунова осудила девушек, которые носят реплики сумок. Как вы к этому относитесь? Сами предпочитаете исключительно брендовые вещи или не против масс-маркета?

Я не осуждаю тех, кто выбирает реплики или масс-маркет. Каждый человек имеет право на свой собственный стиль и выбор, который зависит от его личных предпочтений и финансовых возможностей. Что касается меня, я ценю качество и уникальность брендовых вещей, но также понимаю, что масс-маркет может предложить стильные и доступные варианты. Для меня важно, чтобы одежда была не только красивой, но и комфортной. Если это брендовая вещь, то она должна оправдывать свою цену качеством и стилем. Если же это масс-маркет, то я ценю доступность и возможность экспериментировать с разными стилями без больших затрат. В конечном итоге, главное — это оставаться верным своему вкусу и не следовать за модой слепо.

Певица Ольга Бузова работает со стилистом Никитой Карстеном. Считаете, артистка модно и стильно выглядит? Вы изменили бы что-то?

Ольга Бузова — это яркая и талантливая артистка, которая всегда привлекает внимание своей внешностью. Никита создает образы, которые подчеркивают ее красоту и делают заметной на любом мероприятии. Я очень люблю Ольгу и ценю ее смелость в выборе нарядов. Их совместная работа — это пример того, как можно создавать запоминающиеся и обсуждаемые образы. Никита всегда был на шаг впереди модных тенденций и знает, как превратить свою клиентку в настоящую диву. Я бы посоветовала иногда отдавать предпочтение более сдержанным и лаконичным образам, чтобы еще больше подчеркнуть ее природную красоту. Однако, в целом, Ольга выглядит великолепно и всегда остается верной своему стилю, что является ключом к ее успеху.

А кому, по вашему мнению, нужен стилист?

На мой взгляд, стилист нужен каждому, кто хочет выглядеть уверенно и стильно, независимо от его профессии или социального статуса. Однако особенно востребованы услуги стилиста среди тех, кто находится в центре внимания – артисты, политические деятели или бизнес-лидеры. Для них стилист не только помогает создать образ, соответствующий статусу, но и обеспечивает профессиональный подход к подбору одежды, который учитывает все нюансы публичной жизни. Кроме того, стилист может быть полезен и тем, кто хочет улучшить свой личный стиль или подготовиться к важным событиям, таким как свадьба или крупная презентация. Но, если быть честной, я считаю, что стилист нужен всем. Каждый человек заслуживает чувствовать себя уверенно в своей одежде.

Кто из звезд отечественного шоу-бизнеса, на ваш взгляд, самый стильный среди женщин? Почему так считаете, как эксперт, что бы выделили в их стиле?

На мой взгляд, среди женщин отечественного шоу-бизнеса одной из самых стильных является Тина Канделаки. Она — тотальное воплощение моды и стиля, всегда выглядит великолепно и демонстрирует уникальное сочетание дерзости и элегантности. Тина — это топ в мире моды, каждая деталь ее образа тщательно продумана и демонстрирует исключительный вкус. Она как ракета, взлетающая ввысь. Ее стиль — это не просто мода, а образ жизни, который она демонстрирует с уверенностью и шиком. Тина может себе позволить быть дерзкой и смелой в своих нарядах, потому что она имеет стиль, который позволяет это делать безупречно. Юлия Сумачева также демонстрирует отличный вкус, но ее стиль более сдержанный и профессиональный, что соответствует роли продюсера. Она выбирает тяжелый люкс, который подчеркивает статус и авторитет в индустрии. Ее образы всегда выглядят достойно и элегантно, что делает Юлию одной из самых стильных женщин в шоу-бизнесе. Татьяна Навка выбирает элегантные и изящные образы, которые идеально сочетаются с ее природной красотой.

© Предоставлено Люси Пылаевой

Раскройте самый модный на сегодняшний день тренд в одежде. Использование ультратонких и прозрачных тканей, таких как тюль и сетка, это тренд весны 2025-го. Этот тренд доминирует на подиумах, где дизайнеры, такие как Jacquemus, Coperni и Chanel, демонстрируют прозрачные платья и юбки, которые добавляют образам драматизма и элегантности. Другим популярным трендом является аквариумная тематика, которая включает в себя элементы, вдохновленные морем, например, аквариумные принты. Кроме того, пастельные тона, особенно балетный розовый, также набирают популярность, что идеально подходит для весны и лета.

Обратили внимание, что в соцсетях на первом месте вы указали «замужем», только потом перечисляете, что телеведущая, эксперт моды на ТНТ. При этом супруга вы не демонстрируете, он всегда за кадром. Почему? Мужу, детям тоже даете профессиональные советы с выбором одежды?

Да, я действительно указываю в своих социальных сетях, что я замужем, и это не случайно. Для меня семья — это главная ценность в жизни, и горжусь тем, что я часть этой семьи. Я вышла замуж за лучшего мужчину, и это факт, который я каждый день подтверждаю для себя. Я люблю своего мужа уже 15 лет, и это чувство только растет с каждым днем. Что касается профессиональных советов, то я действительно помогаю своим близким с выбором одежды, но это происходит в более интимной и семейной обстановке. Муж и дети — это мои любимые клиенты, и я всегда стараюсь сделать их образы гармоничными и стильными, но это остается в пределах нашей семьи. Как эксперт моды, я считаю, что стиль должен быть не только профессией, но и частью жизни. И я стараюсь передать это своим близким, чтобы они всегда выглядели наилучшим образом, но при этом оставались верными себе!

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