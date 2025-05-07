Хирург раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван раскрыл секрет моложавой внешности российского певца Алексея Воробьева. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Специалист заявил, что 37-летний исполнитель, имеющий открытое и живое лицо, выглядит молодо и ухоженно.

«Следов радикальных вмешательств — ринопластики, блефаропластики или подтяжек — не видно. Все сохраняется в пределах возрастной нормы, что говорит либо об отказе от операций, либо об их грамотном, деликатном выполнении (что, опять же, маловероятно — скорее всего, обходится без них)», — высказался доктор.

Однако, по предположениям врача, Воробьев мог сделать инъекции ботокса в области лба.

«Выглядит аккуратно, ненавязчиво, и работает именно на поддержание — не на переделку», — подчеркнул Усунгван.

В то же время эксперт заключил, что выразительная мимика артиста и естественные морщины, возникшие с возрастом, лишь украшают его и добавляют индивидуальности.

Ранее в мае врач раскрыла секрет изменившейся внешности Светланы Бондарчук. Хирург и дерматолог-косметолог Мадина Осман допустила, что бизнесвумен могла прибегнуть к использованию филлеров ради омоложения.