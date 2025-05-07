Рита Ора похвасталась фигурой в прозрачной юбке

Певица Рита Ора продемонстрировала фигуру в корсете и «голой» юбке. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Рита Ора предстала перед камерой в серебристом атласном корсете со шнуровкой, который сочетала с серой прозрачной юбкой с разрезом до бедра. Певица также надела серьги, массивное колье-цепь, браслеты и кольца. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями, розовыми румянами и нюдовой матовой помадой.

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В апреле Рита Ора выступила на разогреве у Кайли Миноуг на концерте в Майами. Певица вышла на сцену в молочном облегающем комбинезоне с прозрачным кружевом и атласными вставками. Поп-исполнительница также надела золотые массивные браслеты и кольца. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны, а визажист сделал ей макияж с розовыми блестящими тенями, румянами, контурингом и матовой помадой.

До этого папарацци подловили Риту Ору, когда она шла вместе с отцом в Австралии. Певица появилась на публике в неоново-зеленом крошечном бикини, которое дополнила кепкой в стиле милитари, плетеной оранжевой сумкой, черными пушистыми тапками и золотыми серьгами-кольцами.