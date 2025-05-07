Как прошла Неделя моды в Таджикистане

В Таджикистане прошел 14-й сезон Недели моды. В нем приняли участие модельеры из семи стран. Они представили наряды на тему национальной вышивки чакан. О популяризации узоров древности рассказывает корреспондент «МИР 24 Зарина Абдуназарова.

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Национальную вышивку дизайнеры из Таджикистана соединили с современными тенденциями. Яркий орнамент на подиуме соседствует с черным бархатом и шифоном или джинсовой тканью.

«Использовал наше богатое наследие вышивку чакан. Наше национальное украшение смиксовал с современным стилем, и получилось что-то интересное, красивое, носимое и удобное, отметил дизайнер из Таджикистана Умед Кучкалиев.

Елена Погирницкая из Беларуси привезла в Душанбе свою коллекцию. Она победитель нескольких конкурсов. Корсеты и пышные юбки в ее одежде тоже отсыл к истории и наследию.

«Эта коллекция отражение моего личного ДНК, как дизайнера. Все коллекции у меня в одной тематике. Это белорусское барокко. Радзивилловский период XVI XVIII веков с наложением темы школы, поделилась Елена Погирницкая.

В этом сезоне сразу три бренда представляют Россию. В коллекциях тоже мотивы национальной таджикской вышивки чакан.

«Особенность коллекции в том, что все платья расшиты вручную, представлены они для красных дорожек, для премий. Видите, насколько у нас все роскошно, красиво.

Три дня и около 40 коллекций. Столько дизайнеров участвуют в Неделе моды. Многие приехали со своими моделями. Эффектное дефиле половина успеха.

«Мне выпала возможность представить грузинского дизайнера Сафико Батиста, и я очень рада, потому что это практически мой стиль, я бы так и ходила.

Неделя моды в Таджикистане каждый год привлекает все больше дизайнеров. Это профессиональная площадка для общения и обмена опытом, а также для развития модной индустрии в стране.