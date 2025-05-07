Mia Boyka похвасталась сумочкой стоимостью от миллиона рублей

Певица Mia Boyka показала сумку стоимостью больше миллиона рублей от бойфренда
Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) получила от бойфренда сумку стоимостью от миллиона рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Mia Boyka выложила в личном блоге видео, где распаковывала подарок в автомобиле. Певица достала из коробки черную кожаную сумку Birkin от бренда Hermès, стоимость которой начинается от миллиона рублей. Поп-исполнительница была удивлена и позвонила возлюбленному, чтобы отблагодарить его за сюрприз.
«Зай, ты конкретно упал? Зай, уж дождись, пожалуйста, меня с этой сумкой, ладно? Ты знал! Ну, конечно, ты знал. Я тебе все уши про нее прожужжала. Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» — радовалась знаменитость.
В феврале стало известно, что Mia Boyka запатентовала свое лицо. Использовать изображение певицы в коммерческих целях можно теперь только с ее разрешения.
В частности, она запретила использовать свое лицо в сфере развлечений, организации культурно-просветительных мероприятий, бронирования билетов на зрелищные мероприятия, видеосъемки, информации по вопросам отдыха, написания музыки, организации досуга и проведения концертов.