Mia Boyka похвасталась сумочкой стоимостью от миллиона рублей

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) получила от бойфренда сумку стоимостью от миллиона рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

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Mia Boyka выложила в личном блоге видео, где распаковывала подарок в автомобиле. Певица достала из коробки черную кожаную сумку Birkin от бренда Hermès, стоимость которой начинается от миллиона рублей. Поп-исполнительница была удивлена и позвонила возлюбленному, чтобы отблагодарить его за сюрприз.

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«Зай, ты конкретно упал? Зай, уж дождись, пожалуйста, меня с этой сумкой, ладно? Ты знал! Ну, конечно, ты знал. Я тебе все уши про нее прожужжала. Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» — радовалась знаменитость.

В феврале стало известно, что Mia Boyka запатентовала свое лицо. Использовать изображение певицы в коммерческих целях можно теперь только с ее разрешения.

В частности, она запретила использовать свое лицо в сфере развлечений, организации культурно-просветительных мероприятий, бронирования билетов на зрелищные мероприятия, видеосъемки, информации по вопросам отдыха, написания музыки, организации досуга и проведения концертов.