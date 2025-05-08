Рэпер A$AP Rocky снялся в брендовом костюме для журнала

Рэпер A$AP Rocky стали лицом нового выпуска журнала Vaiety. Снимки опубликовало издание в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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A$AP Rocky позировал в костюме от бренда Saint Laurent с белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили серьги и кольца с крупными бриллиантами. В кадре он также держал в руках сигарету. Стилистом съемки выступил Мэттью Хэнсон.

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5 апреля возникли слухи о третьей беременности жены рэпера Рианны. Певица посетила презентацию Fenty Beauty Avenue в Sephora Champs Elysées в Париже. Поп-исполнительница предпочла для выхода золотое платье без бретелек со складками в районе живота. Она добавила к платью бриллиантовый чокер. Поклонники, увидев ее в профиль, заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Однако звезда новость не подтверждала.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.