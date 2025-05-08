Врач ответил, могла ли пластика подорвать здоровье Киркорова

Певец Филипп Киркоров в последнее время неважно выглядит. Он сильно похудел и стал казаться изможденным, а фанаты, побывавшие на последних концертах артиста, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией. Поклонники считают, что у певца мог произойти микроинсульт. Известно, что за последние два года артист перенес несколько пластических операций на лице и теле. Сначала он избавился от лишнего веса, а затем обзавелся рельефным торсом. Также он сделал подтяжку в погоне за молодостью. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.

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По словам врача, теоретически любое оперативное лечение может принести не пользу, а вред. Пластическая операция — это вмешательство в организм, изменение его физиологии.

«Искусственное изменение внешности и фигуры может негативно сказаться на здоровье. Однако в данном конкретном случае это сомнительно. Я бы не стал проводить прямую связь с тем, что артист выглядит изможденным и испытывает проблемы с голосом и пластическими операциями, которые он перенес в последние годы», — считает он.

По мнению эксперта, выступления на концертах очень энергозатратны и требуют от певца максимальной отдачи. А со временем физические возможности любого человека снижаются, он не может быть таким активным, как раньше. Поэтому Филипп Киркоров сильнее устает и стал хуже выглядеть, его связки не успевают восстановиться.

«Возможно, Филипп Киркоров оказался в ситуации, когда он уже не может вытягивать концертные марафоны, ему требуется больше времени на отдых и реабилитацию после выступлений. Как бы ни хотелось обижать короля эстрады, но не стоит забывать о возрастных изменениях. Возраст артиста уже не позволяет ему работать так активно, как когда он был совсем юн и молод. Постарев, он, как и любой человек, потерял адаптацию к высоким и продолжительным нагрузкам», — объяснил Кондрахин.

Ранее стало известно, что бывший супруг российской певицы Екатерины Чуприниной, известной под псевдонимом Катя Лель, и отец ее единственной дочери Игорь Кузнецов пропал без вести. Мужчина перестал выходить на связь около месяца назад. Артистка сообщила, что ее бывший супруг объявлен в розыск во Франции, его ищут водолазы.