54-летняя Клаудия Шиффер снялась для бренда в откровенном образе

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер без штанов снялась для французского бренда Chloe. Посты появились на странице креативного директора марки Чемены Камали в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На одном из кадров 54-летняя манекенщица предстала, лежа на диване в белой блузке с вышивкой, оборками и завязками на талии. Также она надела трусы с кружевными элементами и браслеты.

В то же время знаменитость запечатлели на софе с ананасом в руках. Модель позировала в атласном боди с рюшами и тонкими бретелями.

В апреле 43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима в прозрачном наряде снялась для французской версии журнала Vogue.