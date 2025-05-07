Топ−3 свежих оттенка помады для яркого лета

Как бы ни старалась погода подпортить нам предвкушение приближающегся лета, мы всегда можем создавать позитивный настрой самостоятельно. Женщинам для этого многого и не надо. Достаточно красивого наряда, приятного парюфма, ну, и конечно, идеального макияжа. А финальным штрихом и главной изюминкой последнего является, безусловно, помада. Сегодня расскажем, какие оттенки, помимо нюдовых, будут в тренде в предстоящем сезоне. Хотя бы два из них точно должны быть в вашей косметичке.

Звездный визажист и стилист красоты Алена Сидорова в беседе с WomanHit перечислила самые соблазнительные и сочные варианты для настоящих модниц.

«Нюд всегда будет оставаться в тренде: в стиле, макияже, дизайне ногтей. Но от лета мы ждем красок, сочных и вкусных ягод! Поэтому нюд обретет те самые ягодные оттенки этим летом!» — говорит эксперт.

Она рекомендует отложить до осени темные карандаши и позволить губам выглядеть максимально натурально и в то же время невероятно аппетитно.

Красная классика

Красный — еще один оттенок, помимо палитры нюда, который никогда не выйдет из моды. Порой холодный и строгий, как маленькое черное платье, именно он придает образу манящую сексуальность и шик. При этом стилист советует остановиться именно на холодном красном.

«Он одновременно отбелит зубы и подчеркнет вашу улыбку», — добавляет Алена Сидорова.

Розовый

Не менее хорош, чем красный, но требует правильно и аккуратного нанесения с растушевкой. Идеально, если в центр губ вы нанесете немного красного оттенка, а затем распределите цвет кисточкой или пальцем. Это известный в кругах визажистов лайфхак позволит даже в не слишком удобной для визажа обстановке быстро подправить мейк-ап.

Вишня и малина

Вариация красного, но с более вкусным акцентом, больше уходящая в винный или бордовый. Смотрится просто шикарно, но тут необходимо выровнять тон лица, нанеся подходящую основу. Желтоватые оттенки пудры или тонального крема будут неуместны, а вот более холодные аристократичные тона создадут с вишней очень выгодный дуэт. Но на собственный оттенок кожи тоже неплохо бы ориентироваться.

Неважно, выберете ли вы более насыщенный цвет или решите купить помаду цвета слегка недоспелой малины, вы в любом случае окажетесь в выигрыше. Ягодная тема сейчас как никогда популярна. И в одежде, и в аксессуарах, и, конечно, в макияже.

Напоследок звездный визажист поделилась парой лайфхаков и советов в плане выбора консистенции и грамотного нанесения помады: