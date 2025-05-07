Беременная Рианна вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

Барбадосская певица Рианна посетила вечеринку бренда Jean's в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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Беременная знаменитость вышла на публику в монохромном наряде, который состоял из шелковой черной рубашки с глубоким декольте и длинной юбки. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках и бандану. В то же время исполнительница оголила округлившийся живот. В качестве аксессуаров она выбрала блестящее колье и серьги.

Ранее в мае стало известно, что Рианна станет матерью в третий раз. Певица появилась на ковровой дорожке благотворительного бала Met Gala в наряде, который подчеркнул ее живот.