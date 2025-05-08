Кошка-миллионер снялась в рекламе часов

Унаследовавшая миллионы экс-главы Chanel Карла Лагерфельда кошка Шупетт снялась в рекламе часов. Об этом сообщает Forbes.

© unsplash

Домашний питомец приняла участие в юбилейной кампании Own It, приуроченной к 20-летию культовой коллекции часов BIG BANG от Hublot. Новые часы выполнены из красной керамики с эффектным циферблатом в стиле шахматной доски. Лимитированная серия часов в пяти ярких оттенках будет доступна всего по 100 экземпляров каждого цвета.

© Газета.Ru

В октябре кошка дизайнера Карла Лагерфельда атаковала звезду реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян. Кардашьян отметила, что их знакомство произошло не так хорошо, как она ожидала. Кошка начала на нее шипеть при встрече. Когда бизнесвумен взяла питомца на руки, то животное попыталось ее укусить.

У кошки Карла Лагерфельда Шупетт две личные горничные и шеф-повар. По слухам, в 2019 году кошка унаследовала $300 миллионов от Карла Лагерфельда.