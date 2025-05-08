Возлюбленная Тимати показала фото в топе-сетке

Беременная модель Валентина Иванова в «голом» топе снялась с возлюбленным, рэпером Тимати. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова вместе с рэпером отдыхает на Мальдивах. На одном из кадров модель позировала перед зеркалом в белом топе-сетке, телесном лифе бикини, серебряных серьгах, ожерелье и браслете. Рядом с девушкой стоял Тимати, который не стал полностью показываться в кадре. Рэпер положил руку на округлившийся живот возлюбленной.

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В апреле Валентина Иванова спровоцировала слухи о пополнении в семье. Она опубликовала видео, в котором сидела в автомобиле и разговаривала с кем-то по телефону. Сначала модель рассказала о хорошей погоде, а после сообщила, что сделала тест на беременность. Когда Тимати сел в машину, девушка сказала, что беременна. Иванова вышла из автомобиля, а исполнитель последовал за ней. Пока одни подписчики поздравляли пару, другие предположили, что это шутка.

Позже мать Тимати Симона Юносова выложила видео, где случайно показала Валентину Иванову с округлившимся животом.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.