Стилист посоветовал трендовые стрижки для женщин в возрасте

Современная индустрия моды предлагает широкий спектр возможностей для каждой женщины независимо от ее возраста. Женщины после 50 лет имеют уникальные особенности внешности, которые можно выгодно подчеркнуть с помощью правильной стрижки и укладки. В 2025 году существует множество тенденций, позволяющих оставаться стильными и молодыми в любом возрасте. Стилист, владелец салона Елена Павлова рассказала «Вечерней Москве» об актуальных стрижках и укладках для женщин от 50 и старше в этом году.

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Как рассказала стилист, женщинам после 50 лет при выборе стрижки нужно учитывать не только форму, но и цвет. Это обязательное условие.

«Мало кто задумывается о том, что цвет и стрижка — это единое целое. Если цвет не подходит, то стрижкой ситуацию не исправить. Что касается стрижек в серебряном возрасте 50+, то я рекомендую убрать образ "престарелой русалки" и не гнаться за длиной ниже пояса и даже лопаток», — говорит собеседница «ВМ».

Также огромное внимание нужно уделять укладкам, объяснила специалист.

«При наличии большого процента седины немногие обращают внимание, что структура волос отличается от той, что была раньше. Седые волосы пушатся отдельно, не вписываясь в общий вид прически, из-за этого требуют дополнительной укладки, например вытягивания», — предупредила Павлова.

По ее мнению, одним из модных хитов этого сезона для женщин после 50 лет является стрижка пикси-боб и ее разновидности.

«Эта молодежная форма прекрасно убирает лишний возраст на 10–15 лет за счет сочетания креативных линий укладки. Из-за укороченных висков прекрасно подтягивается нижняя треть овала лица, а дополнительная трата времени на укладку височной зоны не требуется, как и зоны затылка. Помимо этого, пряди, которые получаются после сушки пикси-боб, очень хорошо создают динамику стрижки, а не статичные полулоконы», — сказала она.

Удлиненные версии пикси-боб или стрижки боб-каре также актуальны для женщин зрелого возраста в этом году, потому что вариантов их укладки очень много. Как в прямом, так и в накрученном состоянии они смотрятся очень современно и дают возможность примерить несколько образов: от более классического в прямом виде до более романтичного в накрученном, отметила эксперт.

По ее словам, женщинам 50+ лучше отказаться от прямых причесок, таких как классическое каре, потому что они подчеркивают возрастные изменения на лице.

«Не рекомендовала бы делать классическое каре и прямые линии. К сожалению, они будут работать не в плюс, а только подчеркнут наметившиеся на лице морщинки и за счет оптического обмана зачастую могут их углубить и продлить», — считает Павлова.

Кроме того, собеседница «ВМ» не рекомендует носить тяжелые челки, лучше отдавать предпочтение линиям, которые создают диагональ на лице, например делать косой пробор или прическу набок:

«За счет полученных диагоналей получится лифтинг-эффект, который прекрасно подтянет нижнюю треть лица. Существует миф о том, что можно стать свежее, прикрыв морщинки челкой, но, наоборот, вы лишь подчеркнете наметившиеся брыли и второй подбородок».

Современные и креативные тренды прекрасно смотрятся в возрастных стрижках и освежают образ. Короткие креативные челки, ультракороткие детали будут убирать возраст. Каждая женщина помнит «бабушкину» накрученную объемную прическу, но так делать ни в коем случае нельзя, заверила стилист.

«В этом году на пьедестал моды вошли объемные градуированные каре с крупными локонами при укладке. Эта стрижка прекрасно подойдет для любителей классики, потрясающе смотрится как в прямом, так и в накрученном виде. Она легкая в укладке и даст возможность при желании собрать волосы. Для многих женщин в состоянии гормональных изменений важно, чтобы волосы не мешались, голова не потела и дома можно было их собрать в хвост», — заключила Павлова.

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