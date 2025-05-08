Хейли Бибер снялась топлес в бархате

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер снялась без бюстгальтера на фоне скандала с ее брендом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер позировала топлес в черных бархатных трусах с высокой талией. Волосы ей уложили мягкими голливудскими локонами и сделали вечерний макияж. Образ завершили солнцезащитные очки и бокал игристого в руке.

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До этого косметический бренд модели Хейли Бибер Rhode обвинили в ухудшении качества блеска. В TikTok завирусился тренд, в рамках которого пользователи соцсетей публикуют видео с некачественным продуктом. По отзывам блогерш, легендарный блеск стал «кислым, напоминающий испорченный кисломолочный продукт», а также появился запах и изменилась консистенция. Некоторые даже обнаружили плесень на аппликаторе. В одном из завирусившихся роликов также показали мелкие частицы, которые выдавливаются из тюбика вместе с блеском.

В 2022 году Хейли Бибер впервые выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ.