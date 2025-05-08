Дерматолог объяснил, как ухаживать за ногами в жаркое время года

Грядущее лето — время коротких юбок, прогулок и долгожданного отдыха на природе. Но для многих это еще и сезон отеков, тяжести и избыточной потливости ног. Проблема особенно актуальна для тех, кто проводит много времени на ногах или живет в условиях жаркого климата. Дерматолог Ирина Куроедова дала действенные рекомендации, как исправить ситуацию.

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Выбирайте кремы с охлаждающим эффектом

Летом ноги часто ощущаются «тяжелыми», особенно если приходится долго стоять или ходить. Охлаждающие кремы — настоящие спасатели в этой ситуации. Они содержат ментол, камфору или эфирные масла мяты и эвкалипта, которые обеспечивают мгновенный эффект прохлады и стимулируют микроциркуляцию.

«Наносите крем утром перед выходом и вечером после душа. Для усиления эффекта храните средство в холодильнике — охлажденный крем быстрее снимает усталость и уменьшает отечность. Особенно полезны гели для ног с ментолом и экстрактом конского каштана, кремы с экстрактом зеленого чая, легкие муссы с экстрактом арники», — объясняет эксперт.

Антиперспиранты для ног: спасение от потливости

Частая проблема летом — избыточное потоотделение. Даже самые комфортные сандалии не спасают от влажных следов на обуви. К счастью, существуют специальные антиперспиранты для ног, которые помогают контролировать потливость без эффекта закупоривания пор.

«Ищите средства с алюминиевыми квасцами (не путать с солями алюминия!) или цинком — они регулируют работу потовых желез. Кремы с тальком и мятой обеспечивают ощущение сухости и предотвращают неприятный запах», — говорит врач.

Гидратация и питание — залог легкости

Летом кожа ног подвергается интенсивному воздействию солнца, воды и пыли. Недостаток влаги приводит к сухости и чувству стянутости. Чтобы избежать проблем, выбирайте легкие увлажняющие кремы с питательными маслами. Идеально подходят продукты с гиалуроновой кислотой, маслом ши и экстрактом алоэ вера. Они удерживают влагу, питают и создают невидимую пленку, защищающую от пересыхания.

Борьба с отеками: активация лимфотока

Отеки часто возникают из-за застоя лимфы, особенно если приходится долго сидеть или стоять. Чтобы избежать такой проблемы, используйте кремы с дренажным эффектом. Их формулы часто включают экстракты конского каштана, виноградных косточек или кофейные компоненты, которые стимулируют кровообращение. Наносите крем массирующими движениями снизу вверх — от стоп к коленям. Это улучшает лимфодренаж и помогает вывести лишнюю жидкость.

Не забывайте о профилактике грибка

Летом ноги часто «запариваются» в обуви, что создает идеальные условия для грибковых инфекций. Чтобы избежать этого, используйте кремы с антисептическими компонентами и противогрибковыми добавками. Лучше всего работают средства с чайным деревом, березовым дегтем или экстрактом лаванды. Эти ингредиенты не только защищают от грибка, но и устраняют неприятный запах.