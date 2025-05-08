Александр Рогов рассказал, какие аксессуары выбирали участники Met Gala

В личном телеграм-канале один из самых медийных стилистов страны регулярно раздаёт модные советы. На этот раз телеведущий вдохновился прошедшим Met Gala и подметил, что наряды многих звёзд украшала одна и та же деталь — цветочные броши. Причём тренд примерили как женщины, так и мужчины. Актуальны как варианты, похожие на свадебные бутоньерки, так и крупные цветы из ткани. Сгодится и бижутерия в виде цветка.

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«Одним из самых заметных атрибутов среди образов гостей прошедшего бала Met Gala 2025 были броши-цветы! Причем не только в мужских, но и в женских образах!» — объяснил звёздный стилист.

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