Врач назвал два способа замедлить процессы старения

Одним из ключевых процессов, способных замедлить старение, является аутофагия — естественное клеточное «очищение». Ее можно активизировать с помощью физической нагрузки и ограниченного питания, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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Ткачева отмечает, что сегодня исследователи выделяют 12 ключевых механизмов старения, включая укорочение теломер, хроническое воспаление, изменения микробиоты. На них можно воздействовать и тем самым замедлять старение организма.

«Физическая активность — наиболее действенный инструмент: она снижает уровень миостатина, тормозящего рост мышц, и помогает бороться с возрастной мышечной потерей — саркопенией. Питание тоже играет важную роль. Долгожители, как правило, не переедают. Интервальное голодание и метаболически сбалансированное питание стимулируют защитные механизмы организма. Умственная активность, образование и вовлеченность в интеллектуальную деятельность также оказывают влияние: известно, что люди с высоким уровнем образования живут дольше и сохраняют ясность ума в преклонном возрасте», — рассказала врач.

Эмоциональное состояние также играет ключевую роль.