Эксперт объяснил, как часто можно использовать бальзам для губ

Стало известно, почему часто пользоваться бальзамом для губ опасно. Об этом рассказала эксперт.

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Как рассказала руководитель направления "Косметика" бренда SOKOLOV Мария Вериченко, есть два основных типа средств для губ – бальзамы и гигиенические помады. Первые нужны для глубокого увлажнения, вторые – создают защитный барьер.

При этом наносить бальзам слишком часто не рекомендуется, так как кожа утрачивает способность к саморегуляции и возникает эффект "переухоженности". Средства, которые дают ощущение прохлады и пощипывания, вдобавок способны вызвать микровоспаления и сделать губы еще суше.

Эксперт добавила, что рекомендуется использовать ночные маски с плотной текстурой или натуральные масла жожоба, арганы. Также важно соблюдать водный баланс и пить витамины, пишут "Известия".