Эксперт объяснил, как часто можно использовать бальзам для губ

Эксперт Вериченко рассказала россиянам об опасности частого использования бальзама для губ
Стало известно, почему часто пользоваться бальзамом для губ опасно. Об этом рассказала эксперт.
Как рассказала руководитель направления "Косметика" бренда SOKOLOV Мария Вериченко, есть два основных типа средств для губ – бальзамы и гигиенические помады. Первые нужны для глубокого увлажнения, вторые – создают защитный барьер.
При этом наносить бальзам слишком часто не рекомендуется, так как кожа утрачивает способность к саморегуляции и возникает эффект "переухоженности". Средства, которые дают ощущение прохлады и пощипывания, вдобавок способны вызвать микровоспаления и сделать губы еще суше.
Эксперт добавила, что рекомендуется использовать ночные маски с плотной текстурой или натуральные масла жожоба, арганы. Также важно соблюдать водный баланс и пить витамины, пишут "Известия".