Майли Сайрус вышла на публику в откровенном наряде

Певица Майли Сайрус появилась на публике в топе с экстремальным разрезом. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Папарацци подловили Майли Сайрус 6 мая в Нью-Йорке. Певица была запечатлена в белом топе с вырезом до груди, черном жакете, широких брюках, солнцезащитных очках, кожаных перчатках и остроносых туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовым блеском.

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В начале марта Майли Сайрус стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в черном макси-платье Alexander McQueen с прозрачной юбкой, украшенной пайетками. Поп-исполнительница также надела массивные серьги с бриллиантами, браслет, кружевные митенки и остроносые туфли на каблуках.

Позже Майли Сайрус выложила фото, где позировала перед камерой в телесном боди, поверх которого надела черное платье-сетку в пайетках с длинными рукавами. Стилист уложил распущенные волосы певицы, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой. Знаменитость показала кадр, чтобы привлечь внимание к своему новому альбому «Something Beautiful», который выйдет 30 мая.