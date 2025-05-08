Как создать модный образ с флористическим принтом

Отличная новость для всех любительниц женственности: этой весной и летом мы будем расцветать в буквальном смысле, поскольку сейчас очень актуальны цветочные мотивы в одежде. Флоральные принты — это весенне-летняя классика, которая подходит и маленьким девочкам, и зрелым женщинам, этот рисунок легко может выглядеть утонченно и свежо, романтично и нежно, сексуально и ярко. Стилист Маша Ведерникова подсказала, как вписать цветочные узоры в гардероб изящно и стильно.

Уравновешивайте активный принт базой

Как путешествовать налегке и с минимумом вещей

Чтобы получить удовольствие от поездки, хватит минимума вещей. В чем секрет?

Цветочный рисунок — сам по себе главный герой образа. Поэтому дайте ему пространство: «сочетайте флоральный топ или юбку с однотонными вещами — белыми, бежевыми, пастельными или контрастными (например, черным или синим). Принт должен „дышать“, а не спорить с другими деталями», — объясняет модный эксперт.

Выбирайте масштаб узора под фигуру

Крупные цветы могут зрительно добавлять объем, а мелкие — создавать эффект фактуры. Высоким и стройным подойдут широкие и разлетающиеся силуэты с крупными бутонами. А вот миниатюрным — лучше смотреть в сторону деликатного мелкого принта, особенно на струящихся тканях.

Смешивайте флораль с неожиданными материалами

Цветочный принт плюс кожа, джинса или строгий хлопок — идеальный дуэт.

«Платье в цветочек и джинсовая куртка? Отлично. Брюки с флером гжели и строгий блейзер? Современно. Это добавляет глубину и уводит от слишком „девочкового“ образа», — говорит стилист.

Сочетайте принты, но аккуратно

Да, флораль можно миксовать с другими рисунками — например, с полоской, клеткой или даже другим цветочным узором. Главное правило: один из принтов должен быть более сдержанным или в той же цветовой палитре. Иначе получится модный шум.

Не бойтесь аксессуаров, но держите баланс

Сумка с цветочным тиснением, шелковый платок с растительным узором или босоножки с флоральной вышивкой — да! Но если в образе уже есть платье в цветочек, дайте ему играть соло. Остальные детали — нейтральные: соломенные шляпы, монохромные босоножки, минималистичные украшения.