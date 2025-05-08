Кара Делевинь вышла в свет в прозрачном платье

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь вышла в свет в откровенном наряде. Материал приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

32-летняя манекенщица посетила премьеру документального фильма «Океан» натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо в Лондоне. Она выбрала для мероприятия блестящее серое макси-платье из прозрачной ткани, оформленное глубоким V-образным декольте, черный пиджак и босоножки на каблуках ему в тон.

При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и надела кружевные микротрусы. Также она дополнила образ цепочкой с подвеской в виде расправившей крылья птицы.

В мае 2024 года Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney.