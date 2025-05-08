В чем опасность ледяных ванн для красоты

Ледяные ванны для лица становятся все более популярными в мире косметологии и ухода за кожей. Их неоспоримые преимущества привлекают женщин, которые стремятся к улучшению состояния кожи, повышению ее упругости и уменьшению отеков. Но наряду с положительными эффектами существуют и определенные риски, которые необходимо учитывать. Косметолог Мария Калинина рассказала «Вечерней Москве» о пользе и вреде ледяных ванн для лица.

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Польза и вред ледяных ванн для кожи лица

По ее словам, ледяные ванны для лица улучшают циркуляцию крови, способствуют насыщению клеток кислородом и питательными веществами, сужают поры и уменьшают отеки.

— Холодные температуры уменьшают отеки и покраснения, значительно улучшают общий тонус кожи и придают лицу здоровый и свежий вид. После этой процедуры кожа выглядит более гладкой и упругой. Кроме того, ледяные ванны могут способствовать сужению пор, — рассказала она.

Однако эксперт отметила, что, как и любая косметическая процедура, ледяные ванны имеют свои недостатки. Например, может произойти переохлаждение кожи.

— Применение слишком низких температур при ледяных ваннах может вызвать покалывание и онемение, а в некоторых случаях даже переохлаждение кожи. Это может привести к образованию воспалений на лице и обморожению, особенно если продержать лицо в ледяной воде слишком долго, — предупредила Калинина.

Могут ли ледяные ванны привести к параличу лицевого нерва

Специалист подчеркнула, что слишком резкое и длительное воздействие холода на лицо может создать условия для воспалительных процессов в нервных окончаниях.

— Паралич лицевого нерва могут вызвать различные факторы, в том числе переохлаждение. Если делать ледяные ванны для лица слишком часто или держать лицо в холодной воде длительное время, то это может негативно повлиять на лицевой нерв и вызвать неврит. Поэтому важно соблюдать правила и не держать лицо в ледяной воде больше 15 секунд, а также делать перерывы между погружениями, насухо вытирать кожу после процедуры и не находиться на сквозняке. Нужно начинать с коротких сеансов, постепенно увеличивая их продолжительность, чтобы дать коже возможность адаптироваться к воздействию холода, — сказала собеседница «ВМ».

Косметолог подчеркнула, что, прежде чем начать такую процедуру, нужно проконсультироваться со специалистом и исключить возможные последствия.

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