Утренние ошибки бьюти-рутины, которые испортят день

Утро задает тон всему дню, и то, как мы ухаживаем за кожей и волосами в первые часы после пробуждения, может либо придать нам сияющий вид, либо спровоцировать мелкие (а иногда и крупные) неприятности. Вот пять распространенных ошибок, которые, казалось бы, безобидны, но способны испортить настроение и внешний вид — обсудили их с косметологом Ириной Волковой.

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Умываться горячей водой

Теплая вода по утрам кажется особенно уютной, но на деле она — враг вашей кожи. Горячая вода разрушает защитный липидный слой, лишает кожу влаги и провоцирует сухость, раздражение и преждевременные морщины. В итоге вместо свежего сияющего лица можно получить покраснения и неприятное чувство стянутости.

«Оптимальный вариант — умываться прохладной водой или использовать контрастное ополаскивание, чтобы стимулировать кровообращение», — объясняет эксперт.

Пропускать увлажняющий этап

Кожа после ночи теряет влагу, даже если вы ее особо не чувствуете. Многие пропускают утреннее увлажнение, особенно если кожа жирная, и совершают огромную ошибку: в ответ на недостаток влаги сальные железы начинают работать активнее, и лицо в течение дня превращается в блестящий блин. Легкий увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой создадут защитный барьер, сохраняя баланс кожи.

Наносить SPF только летом

Даже если за окном пасмурно, ультрафиолет работает без выходных и без учета календаря и прогноза синоптиков. Он проникает через облака, окна и даже офисные лампы.

«Если игнорировать солнцезащитный крем, можно не заметить, как кожа быстрее стареет, появляется пигментация и уменьшается выработка коллагена. Утро без SPF — это инвестиция в морщины. И нет, тональный крем с фактором защиты не спасет ситуацию — его слишком мало, чтобы блокировать вредное излучение», — настаивает врач.

Чрезмерно тереть кожу полотенцем

Многие не задумываются о том, как вытирают лицо после умывания. А ведь жесткие движения полотенцем травмируют кожу, растягивают ее и приводят к потере упругости. Вместо этого лучше аккуратно промакивать лицо мягким полотенцем или одноразовыми бумажными салфетками, чтобы избежать микроповреждений и преждевременного старения.

Использовать слишком много продуктов

По утрам хочется сделать для кожи все и сразу: сыворотку, крем, масло, праймер, еще один крем «на всякий случай»… Но лучшее — известный враг хорошего. В итоге кожа перегружается, не успевает нормально впитывать полезные компоненты, а макияж может скатываться. Утренняя рутина должна быть минималистичной: очищение, увлажнение, защита. Иначе вместо свежего, ухоженного лица можно получить заметную окружающим «маску» из косметики и неприятные ощущения в виде преждевременного старения.