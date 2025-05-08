Стилист призвал носить леопардовые вещи

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить леопардовый принт. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Леопарда много не бывает! Если вы такой анималистичной многослойности ставите лайк, то вот вам несколько советов: сочетайте леопардовый узор разного калибра, то есть один принт крупнее, а другой мельче; миксуйте между собой леопард разных оттенков и даже цветов (например, классический коричневый с серым), «Разделите» и нейтрализуйте принты приглушенными спокойными цветами (черным, серым, бежевым) или же наоборот усильте эффект яркими акцентами или цветом!» — написал Рогов.

До этого ведущий «Модного приговора» назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.