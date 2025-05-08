Чихуахуа Деми Мур покорила сеть парным образом с хозяйкой для Met Gala

Даже не появившись на красной дорожке Met Gala 2025, 500-граммовая чихуахуа Деми Мур по кличке Пилаф сумела стать одной из главных модных героинь вечера! Всё благодаря очаровательному парному образу, которым звезда и её пушистая подружка похвастались в социальных сетях.

Если вы ещё не видели этот роскошный образ, то Деми блистала в чёрно-белом платье с пайетками от Thom Browne, стилизованном под гигантский галстук. Дизайнер не забыл и о любимице актрисы — для Пилаф создали миниатюрный галстук-ошейник в таком же стиле.

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По данным Vogue, скульптурное платье Мур, обёрнутое вокруг тела и головы, содержало 1,4 млн бусин и на его создание ушло более 7 600 часов работы. Образ дополнили туфли-лодочки Thom Browne и украшения от Shiphra.

Хотя Пилаф пропустила главное модное событие года, она давняя спутница актрисы на светских мероприятиях. Крошечную чихуахуа Деми завела в начале 2022 года, и с тех пор собачка регулярно появляется с ней на красных дорожках.