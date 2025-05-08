Беременная Регина Тодоренко показала лицо без макияжа и фильтров

Беременная ведущая Регина Тодоренко снялась без макияжа после массажа лица. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

«Записала для вас микс массажей, опыт которых я получила в разных странах. Я уже рассказывала раньше, что не фанат инвазивной косметологии, а вот к массажу лица отношусь очень положительно», — написала Тодоренко.

© Газета.Ru

28 апреля певица Валерия проговорилась о беременности Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье артистка рассказала про пополнение у Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Позже телеведущая отреагировала в Telegram-канале на сообщения о своей беременности. Артистка опубликовала мем с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который бьет кулаком по трибуне и требует помолчать.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.