Ведущая Юлианна Караулова снялась без макияжа

Ведущая «Как стать миллионером?» Юлианна Караулова снялась без макияжа после пляжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Юлианна Караулова позировала в коричневом трикотажном топе, льняных брюках и рубашке. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

«Все спрашивают — отвечу. Улетели каким-то чудом: рейс задержали всего на полтора часа», — написала Караулова.

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Артистка впервые стала матерью 29 мая 2021 года, своего сына она назвала Александром. Певица родила мальчика от саунд-продюсера Андрея Черного, с которым познакомилась еще на шоу «Фабрика звезд». В 2016 году возлюбленный Карауловой сделал ей предложение, через год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году. Звезда признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

Недавно звезда отдыхала в Турции с мужем и сыном. Она сама сообщила об этом подписчикам в соцсетях. По словам знаменитости, ее приятно шокировал отель, который они выбрали для отпуска.