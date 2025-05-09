Стилист назвал самый трендовый принт сезона

Стилист Влад Лисовец назвал самый трендовый принт сезона. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Разбавляем будни принтом полоска», — написал Лисовец.

Он также опубликовал серию фотографий с показов, продемонстрировав стилизацию сложного принта.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».