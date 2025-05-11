Хейли Бибер пришла на ужин в золотом мини-платье

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, вышла на публику в корсетном мини-платье. Об этом сообщает Harper.

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Хейли Бибер позировала в золотом корсетном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки и микросумка. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с золотыми пайетками.

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До этого косметический бренд модели Хейли Бибер Rhode обвинили в ухудшении качества блеска. В TikTok завирусился тренд, в рамках которого пользователи соцсетей публикуют видео с некачественным продуктом. По отзывам блогерш, легендарный блеск стал «кислым, напоминающий испорченный кисломолочный продукт», а также появился запах и изменилась консистенция. Некоторые даже обнаружили плесень на аппликаторе. В одном из завирусившихся роликов также показали мелкие частицы, которые выдавливаются из тюбика вместе с блеском.

В 2022 году Хейли Бибер впервые выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ.