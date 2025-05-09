Татуировки на ногтях: в чем преимущества и опасность нового тренда

В России становится популярным делать татуировки на ногтях вместо маникюра. По словам мастеров, процедура безболезненна, в отличие от настоящих тату, и даже более безопасная, чем гелевое покрытие. Рисунок сохраняется до отрастания ногтей. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», безопасно ли делать татуировки на ногтях и могут ли они испортить ногтевую пластину.

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По ее словам, если тату на ногтях сделаны красителями для перманентного макияжа, то, несмотря на кажущуюся токсичность, это действительно более безвредный вариант, чем гель-лак.

Опасности не столько в геле и его химическом составе, сколько в облучении рук лампой для застывания, в которой используется мощнейший ультрафиолет. Обычно для сушки используют лампы с УФ-излучением типа А, длина волны которой составляет 365–395 нм, что очень вредно для здоровья, — сообщила Мухина.

Косметолог отметила, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга провели исследование ультрафиолетового излучения на клетки кожи человека и мышей. Результаты показали, что использование ламп приводит к гибели клеток и возникновению мутаций.

За один 20-минутный сеанс погибало 20–30 процентов клеток. Три последовательных 20-минутных сеанса вызывали гибель 65–70 процентов клеток. Поэтому очень важно не увеличивать время экспозиции под лампой для закрепления гель-лака , а точно следовать протоколу процедуры покрытия ногтей, — говорит она.

Кроме того, как рассказала эксперт, ученые обнаружили, что ультрафиолетовое облучение способно приводить к повреждению и дисфункции митохондрий. Это способствует возникновению новых мутаций.

Чтобы снизить вред от использования ламп, нужно:

не использовать их дольше рекомендованного времени;

защищать пальцы и кисти рук от воздействия ультрафиолета, например, с помощью солнцезащитного крема и перчаток без пальцев.

Татуировки на ногтях не имеют такого вредного воздействия, но важно соблюдать стерильность, чтобы не занести грибковую или бактериальную инфекцию. Места прокола иглой для татуировок подвержены обсеменению вульгарной флорой в течение 24 часов. В этот период руками делать ничего нельзя. А также их нельзя защищать перчатками, потому что это может усугубить ситуацию внедрения синегнойной палочки в безвоздушной анаэробной среде, — предупредила собеседница «ВМ».

Обе технологии дизайна ногтей имеют свои плюсы и минусы. Поэтому лучше вернуться к старому традиционному лаку для ногтей, который не требует сушки под ультрафиолетом, не травмирует руки и ногти, легко наносится и и демократичнее по цене, заключила Мухина.

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