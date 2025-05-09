Бородина показала фото без макияжа и укладки в бане

Телеведущая Ксения Бородина снялась без макияжа и укладки в бане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина позировала в черном халате и купальнике. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. Она также рассказала, что по прилете в Москву решила сходить в баню, чтобы расслабиться на выходных.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

© Газета.Ru

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

У Сердюкова есть дочь Николь от прошлого брака с Алиной Акиловой. Она родилась в октябре 2018 года. В 2021-м блогер развелся с Акиловой. На данный момент они продолжают вместе воспитывать общего ребенка. Блогер часто публикует фото и видео с дочерью в социальных сетях.