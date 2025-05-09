Актриса Николь Кидман в парике вышла на публику в кожаном топе

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном посетила церемонию вручения наград Академии кантри-музыки (ACM Awards). Об этом сообщает US Magazine.

57-летняя Николь Кидман позировала в черной юбке, кожаном топе с высоким горлом и открытыми руками. Она также надела парик с длинными волосами цвета блонд и сделала легкий вечерний макияж. Кит Урбан позировал в черном жакете, жилете и брюках.

До этого Николь Кидман продемонстрировала экстремально короткую стрижку на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. На красной дорожке артистка появилась в черном платье-бюстье Balenciaga в винтажном стиле, украшенном бантами, колготках в сетку, туфлях на каблуках и массивных блестящих серьгах.

В апреле папарацци засняли Николь Кидман на съемочной площадке сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты.