Какими способами женщины веками губили свое здоровье ради красоты

Женщины, пытаясь выглядеть привлекательно, часто применяли вредные и даже опасные для здоровья способы стать красивее.

Корсет

В XVIII веке в Европе в моду вошли корсеты. Чтобы обрести фигуру мечты, корсет приучали носить с детства. Он поддерживал и поднимал грудь, утягивал талию. Иногда дань моде приводила к тому, что корсет ломал рёбра, а обмороки из-за недостатка кислорода были обычным делом. Постоянное ношение этого предмета одежды вызывало деформацию рёбер и хронические заболевания сердца и лёгких.

Капли для глаз из белладонны

В XVIII-XIX веках в Европе капли из белладонны стали популярны как косметическое средство. Капли расширяли зрачки, заставляли глаза блестеть. Правда, эти капли вызывали еще галлюцинации и могли привести к слепоте. Мода на капли из белладонны прошла в начале XX столетия.

Бинтование ног

Древняя китайская традиция завязывать женские ступни приводила к страшными мукам. Чтобы нога девушки стала нужного размера, в семь лет ей начинали перебинтовывать ноги. Все пальцы, кроме большого, приматывали к ступне. Во время процедуры очень хрупкие кости ломались. Когда нога чуть-чуть заживала, пальцы туго притягивали к пятке.

В итоге из-за передавливания сосудов ухудшалось кровообращение в ноге. Врастающие ногти вызывали некрозы и нарывы. Обычай бинтования ног ушёл в XX веке, когда в Китае к власти пришли коммунисты.

Мышьяк

В XIX веке мышьяк был популярным косметическим средством. Он придавал лицу аристократическую бледность, глазам – блеск. Постоянный приём препарата был причиной накопления яда в организме. Это было чревато тяжёлыми последствиями — болезнями щитовидки или смертью.

Ленточные черви

Ради того, чтобы похудеть, женщины в XX веке были готовы добровольно поселить в свой организм паразита. Капсулы с личинкой бычьего цепня принимали внутрь, после чего попавший в организм паразит начинал поедать питательные вещества и запасы подкожного жира.

Дамы достигали необходимого результата — они худели. Но одновременно рос червь. Иногда он мог достигать длины в 50 сантиметров. Паразита можно было удалить с помощью специальных препаратов или операции. Но бычий цепень активно размножался в чужом организме и, избавившись от одной взрослой особи, человек мог остаться носителем потомства червя.

Свинцовая пудра

В XVII столетии в Европе ради модного бледного цвета кожи использовали пудру и белила. Данные косметические средства изготавливали при помощи хлорида ртути и белого свинца — вредных для человека веществ. Свинцовая пудра была дешёвой и позволяла дамам «быть в тренде». Однако именно эта пудра была причиной паралича, возникновения опухоли мозга и постепенного отказа внутренних органов. Свинец оставался в составе пудры до начала XX века.