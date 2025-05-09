Моника Беллуччи пришла на премию в мужском костюме

Актриса Моника Беллуччи стала гостьей кинопремии Италии David di Donatello. Об этом сообщает Elle.

60-летняя Моника Беллуччи предпочла для выхода серый мужской костюм Saint Laurent, белую рубашку и зелено-синий галстук. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Образ дополнили солнцезащитные очки, часы и браслеты.

В октябре прошлого года Моника Беллуччи и ее возлюбленный Тим Бертон появились на церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер вышел на публику в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.

В феврале Моника Беллуччи посетила презентацию Cartier в Дубае. Актриса позировала в черном прозрачном платье с глубоким декольте. Образ дополнили бриллиантовое колье Cartier с крупным камнем и черный клатч. Однако внимание поклонников привлек новый имидж — знаменитость осветлила волосы до темно-русого оттенка.