55-летняя Кейт Бланшетт попозировала для глянца

Актриса Кейт Бланшетт стала лицом нового выпуска журнала Family Style. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

55-летняя Кейт Бланшетт позировала в белой рубашке, жилете и пестром галстуке. Волосы ей уложили назад и сделали объем у корней, а также дневной макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой. Перед камерой она также снялась в платье-бюстье, бежевом тренче, футболке и рубашке.

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До этого Кейт Бланшетт вышла на публику в платье с голой спиной и глубоким декольте.

Несколько недель назад Кейт Бланшетт стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.