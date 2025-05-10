Почему камуфляж вновь ворвался в моду и как правильно его носить

Камуфляж возвращается — модные редакторы включили этот принт в список главных трендов 2025 года. На этот раз дизайнеры выпустили в камуфляжной расцветке не только брюки и куртки, но и шубы, пальто, пиджаки и даже платья. Как камуфляж перекочевал из окопов на подиумы и какие вещи дизайнеры предлагают в этом сезоне — разбиралась «Лента.ру».

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Как появился камуфляж?

До XX века военные носили яркую, заметную издалека форму — так их невозможно было спутать с гражданскими, а тем более с частью ландшафта. С одной стороны, это позволяло вселить страх в противника, с другой — давало возможность различать своих и чужих на поле боя.

В XVIII веке артиллеристы русской армии, например, носили алую одежду с медными пуговицами, в 1860 году для офицеров ввели белый двубортный мундир, а генеральская походная форма конца XIX века предполагала сверкающие погоны. Впрочем, камуфляж тогда все-таки использовали, но в редких случаях, в основном для того, чтобы прятаться в засаде.

С развитием дальнобойного оружия солдаты в цветных одеждах стали легкой мишенью для стрелков. Первыми, кто осознал, что маскировка спасает жизнь, стали англичане: в середине XIX века они пошили для колониальных войск в Индии серо-зеленую форму, переняв цвет хаки (с персидского — пыльный) у местных жителей.

Стандартным для всей британской армии такое обмундирование стало только в 1902 году, а вскоре примеру Англии последовали и другие страны, в том числе Россия: солдат в белых гимнастерках и офицеров в ослепительных кителях с золотом в Русско-японскую войну было видно за версту, поэтому перекрашивать форму им приходилось буквально в боевых условиях.

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Почти тогда же, в 1909 году, американский натуралист и художник Эббот Тейер выпустил книгу «Окраска в животном мире», в которой описал законы маскировки в природе с помощью цвета и узора. На ее основе впоследствии были разработаны принципы военной маскировки, а Тейера стали считать отцом камуфляжа.

Маскировочный рисунок впервые придумали французские художники, среди которых был и один из основателей стиля ар-деко Андре Мар. Собственно, само слово «камуфляж« тоже имеет французское происхождение и дословно переводится как «покрывать, прятать».

В 1914 году Франция была единственной крупной державой, сохранившей традиционную яркую форму с синими мундирами и красными брюками, за что поплатилась катастрофическими потерями на Западном фронте и в итоге все равно была вынуждена обратиться к разработке маскировки. Защитное обмундирование французские военные впервые надели только в 1915 году.

Другим странам тоже стало очевидно, что однотонная военная форма недостаточно эффективна. К тому же одежда, скрывающая солдат в одной местности, в другой делает их заметными невооруженным глазом. Поэтому в разных регионах мира разрабатывали собственные камуфляжные рисунки: в СССР появилась двухцветная «амеба» с крупными пятнами на зеленом фоне, в Германии — четырехцветный «шплиттермустер» с многоугольниками и «флектарн» с точками и пятнами, а в Италии — трехцветный M1929 Telo mimetico с пятнами и полосками (его использовали вплоть до 1990-х).

В дальнейшем камуфляж развивался по мере изобретения новых военных технологий: к концу Второй мировой войны немцы разработали рисунок «лейбермустер» для защиты от инфракрасных прицелов — правда, широко внедрить его так и не успели. Зато на его основе американцы сделали узор ERDL — один из самых узнаваемых камуфляжных рисунков в мире.

Сейчас самым распространенным камуфляжем считается «мультикам» — универсальный рисунок для разной местности, разработанный в США. В базовом варианте этой расцветки пять оттенков — от бледно-серого до темно-коричневого. В качестве принта для гражданской одежды он используется нечасто.

Как камуфляж стал модным трендом?

В разгар Первой мировой войны, когда немецкие подлодки вполне успешно топили английские, французские и американские корабли, художник Норман Уилкинсон разработал новую схему маскировки морской техники. Поскольку скрыть корабли в море было невозможно, Уилкинсон придумал рисовать на них линии, создающие иллюзию углов и плоскостей. Этот метод получил название «ослепляющий камуфляж» — он искажал очертания корабля, мешая определить расстояние до судна, его размеры, скорость и направление движения.

В 1915 году лондонский клуб Chelsea Arts вдохновился изобретением Уилкинса и организовал бал в подобной стилистике — это один из первых задокументированных случаев, когда камуфляж стал модным явлением. А в 1943 году камуфляж впервые появился в модном журнале: Vogue опубликовал о нем статью.

Тем не менее проникать в мир моды камуфляж начал только в 1960-1970-е годы, в период войны во Вьетнаме. По одной из версий, трендовой военную форму сделали не столько солдаты, сколько участники антивоенных протестов — в знак несогласия с действиями Вашингтона они выходили на улицы в камуфляже (с тем самым узором ERDL). Активисты рассчитывали, что их соотечественники, увидев расхаживающих по городу людей в форме, посочувствуют мирным жителям Вьетнама. Так камуфляж впервые стал символом бунта и протеста, частью контркультуры.

В 1980-х этот принт перекочевал на сцену: его носили Мадонна и Майкл Джексон, а также начинающие хип-хоп-исполнители, которые впоследствии и стали трендсеттерами моды на камуфляж.

У рэперов и скейтеров на заре карьеры не было денег, чтобы одеваться в бренды, и они брали дешевую и практичную одежду на армейских распродажах. В итоге камуфляж стал основой уличного стиля.

В куртках, брюках и кепках с такой расцветкой появлялись на публике небезызвестные Тупак Шакур, Wu-Tang Clan и Bone Thugs-N-Harmony, вслед за ними надевали вещи военной расцветки их фанаты. «В конце 1980-х и в 1990-х все знали, что тот, кто носит камуфляж, почти наверняка слушает хип-хоп», — пишет австралийский журнал Acclaim.

В 2000-х японские бренды — а на культуру Японии после Второй мировой серьезно повлияли США — избавили молодежь от посещения военторгов и секонд-хендов. Марки A Bathing Ape (BAPE), Neighborhood и Undercover выпустили собственные модели уличной одежды в камуфляжной расцветке, а BAPE до сих пор шьет одежду преимущественно с этим принтом. Причем производители не копировали, а интерпретировали камуфляж: изображали геометрические фигуры вместо пятен и полосок, красили одежду в яркие цвета вроде фуксии и так далее.

Позднее камуфляж с улиц перебрался на подиумы: коллекции с обилием этого принта выпустили именитые дизайнеры Джон Гальяно и Жан-Поль Готье. И наконец рисунок так прижился, что выходить в нем в свет стали даже далекие от контркультуры люди. Среди них оказались Рианна и Бейонсе, а семейство Кардашьян носило камуфляж даже в те времена, когда он не был в тренде.

Как носить камуфляж в 2025 году?

С момента своего появления камуфляжный принт ассоциировался с войной и военной формой — грубо говоря, с чем-то маскулинным, поэтому долгое время и был частью скорее мужской моды, чем женской. И хотя пик популярности камуфляжа пришелся на 1990-е, в 2024 году он возвращается снова, но в новом облике.

Все началось в 2023 году, когда рэпер Фаррелл Уильямс выпустил свою дебютную коллекцию в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton, представив так называемый damoflage («дамуфляж») — фирменную шашечку LV Damier, скрещенную с камуфляжем.

Уильямс и прежде был амбассадором камуфляжного принта — он выступал на сцене, посещал красные дорожки в подобных вещах и даже в реалити-шоу Styled to Rock снимался в камуфляжной кепке.

В 2024 году модные журналы и бренды официально «воскресили» камуфляж. Но не только в его привычном армейском виде: дизайнеры предлагают носить вещи, имитирующие природу.

Конечно, среди трендов аналитики Tagwalk еще в августе называли и то, что принято ассоциировать с обмундированием: обилие цветов хаки и кэмел, оттенков коричневого и серого, традиционно мужских и практичных вещей, в том числе на подиумах были куртки и брюки с накладными карманами.

Так, Vetements на показе осенне-зимней коллекции 2024-2025 продемонстрировал костюм с принтом Woodland — одним из самых популярных камуфляжных рисунков в мире, который использовали в армии США больше 20 лет, до начала 2000-х. Похожие костюмы показали Puma, Fashion East и Kamiya.

Тем не менее многие модные дома предлагают совершенное новое прочтение старого тренда. Бренды Vivienne Westwood, Marni и Roberto Cavalli выпустили камуфляжные платья, Knwls представил блестящий пушистый камуфляжный костюм, дизайнер Henrik Vibskov — камуфляжное пальто, модный дом Burberry нарядил модель в напоминающую траву шубу, а Французский институт моды (Institut Français de la Mode) предложил одеться в объемный свитер из маскировочной сетки с имитацией листьев.

Тренд на невоинственный камуфляж фиксирует и британский Cosmopolitan, и российский Blueprint.

«Посмотрите на камуфляж нового образца: это приглашение слиться с природой, потрогать траву (старожилы X знают, что touch grass означает успокоиться, отпустить ситуацию, а то и вовсе выйти из сети) — короче, заземлиться во всех смыслах этого слова», — пишет Алена Важенина для отечественного издания.

И если наряжаться в камуфляжный тотал-лук или камуфляжное вечернее платье вы пока не готовы, но очень хочется, можно начать с малого и выбрать что-то в оливковом цвете. Модные журналы в один голос называют его самым трендовым оттенком года.