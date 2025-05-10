«Кольца Венеры»: как спасти шею от преждевременного старения

Считается, что возраст женщины выдает в первую очередь шея. И это объяснимо: кожа здесь особенно нежная и требует особого внимания. В отличие от лица, где мы привыкли активно ухаживать за каждым сантиметром, шее часто достается минимум заботы. В итоге даже в молодом возрасте могут появиться «кольца Венеры» — горизонтальные морщины, опоясывающие шею. Какие существуют способы предотвратить их появление и уменьшить выраженность, «ВМ» узнала у врача-косметолога и пластического хирурга Зухры Балакеримовой.

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Причины появления «колец Венеры»

Появление «колец Венеры» — результат сложного сочетания различных факторов — как внутренних, так и внешних, рассказала врач:

во-первых, это генетика. Если у ваших родителей или других близких родственников были выраженные морщины на шее, то вероятность их появления у вас значительно возрастает;

во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов естественные возрастные изменения. С возрастом снижается выработка коллагена и эластина. Кожа становится сухой, теряет упругость, поэтому на ней начинают появляться морщины;

в-третьих, неправильный уход за этой зоной, недостаток увлажнения и питания, а также отсутствие защиты от солнца тоже ускоряют процесс появления «колец Венеры»;

также неправильная осанка играет немаловажную роль. Постоянная сутулость и привычка наклонять голову вниз при работе за компьютером или использовании смартфона приводят к перенапряжению мышц шеи и образованию складок;

неправильное положение во сне (например, сон на высокой подушке) также может способствовать образованию морщин на шее. Активная мимика шеи — тоже фактор риска (постоянные наклоны и повороты головы приводят к образованию складок и морщин);

быстрая потеря веса, так же как и набор, может привести к провисанию кожи на шее и образованию складок.

Как предотвратить появление «колец Венеры»

Правильный уход

По словам косметолога, в первую очередь нужно пересмотреть свою бьюти-рутину:

для очищения используйте мягкие средства, не содержащие агрессивных ингредиентов, которые могут пересушить кожу;

тоник поможет восстановить pH-баланс кожи после очищения и подготовить ее к нанесению увлажняющего крема;

увлажняющий крем для шеи должен быть легким, но в то же время достаточно питательным;

наносить крем на кожу шеи следует восходящими движениями, чтобы не растягивать ее;

не забывайте использовать солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30.

Правильная осанка

Неправильная осанка, привычка наклонять голову вниз приводят к перенапряжению мышц шеи и образованию складок, подчеркнула специалист:

Чтобы избежать этого, следите за своей осанкой в течение дня. Держите спину прямо, а плечи расправленными. При работе за компьютером или использовании смартфона старайтесь держать голову прямо и не наклонять ее вниз. Используйте подставку для ноутбука, чтобы экран находился на уровне глаз. Регулярно делайте перерывы в работе, чтобы размять шею и плечи.

Упражнения для шеи

Регулярные упражнения для шеи помогут укрепить мышцы и улучшить кровообращение, заверила доктор. Есть множество простых и эффективных упражнений для шеи, которые не требуют много времени, а выполнять их можно в любом месте. Это наклоны головы из стороны в сторону, вперед и назад, вращение головы, вытягивание шеи вперед и в стороны.

Правильное положение во сне

Сон на высокой подушке или при неправильной позе влечет за собой постоянное сгибание шеи, что со временем приводит к образованию на ней складок.

Чтобы избежать этого, спите на низкой подушке или на ортопедической, которая поддерживает правильное положение шеи во сне, — посоветовала хирург. — Избегайте сна на животе, так как в этом положении шея находится в неестественном положении и подвергается давлению.

Как снизить видимость «колец Венеры»

Косметологические процедуры

Сегодня есть немало косметологических процедур, которые помогут сделать «кольца Венеры» менее выраженными. Среди них, например, биоревитализация, ботулинотерапия, лазерное омоложение и RF-лифтинг, перечислила специалист. Правильный выбор поможет сделать косметолог с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Хирургические методы

В некоторых случаях, когда консервативные методы не дают желаемого результата, врач может рекомендовать хирургическую коррекцию «колец Венеры». Существуют различные хирургические техники. Например, платизмопластика, операция, направленная на подтяжку мышц шеи, что позволяет убрать дряблость и складки, добавила доктор.

На старение кожи также влияет солнечный свет. Поэтому обязательно перед выходом из дома нужно использовать SPF-средства. Но вот выбрать их — задача не из простых. Врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Салмановна поделилась с «ВМ» чек-листами, на которые можно опереться при покупке солнцезащитного средства.