Названы лучшие украшения для свадебного образа

Директор по продукту Sokolov Елена Ракутина дала россиянкам советы по подбору идеального свадебного образа. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь она порекомендовала сначала определиться с подвенечным нарядом и прической, а затем перейти к выбору ювелирных изделий.

«Выбор украшений к свадебному платью сравним с завершающим мазком в произведении искусства — они должны на 100 процентов соответствовать стилю и поддерживать его», — отметила она.

Лучшими украшениями для классического платья с пышной юбкой из атласа или кружева эксперт назвала жемчужные гвоздики или украшения с бриллиантами. А любительницам бохо-стиля стоит присмотреться к изделиям с натуральными камнями и флористическими мотивами, считает специалистка.

В то же время поклонницам минимализма следует присмотреться к лаконичным моносерьгам и геометричным формам. По словам Ракутиной, высокая прическа требует акцента на ушах, а распущенные локоны гармонично сочетаются с изящным колье. Фата создает особое настроение, но важно не перегрузить образ — нужен лишь один главный акцент и максимум два поддерживающих элемента.

Кроме того, в тренде текущего сезона — минималистичные пусеты, серьги-капли, тонкие цепочки с кулонами и современные вариации с барочным жемчугом, добавляет собеседница издания.

«Все больше девушек сегодня выбирают два комплекта драгоценностей — для церемонии и вечеринки. Это удобно и позволяет раскрыть себя в разных амплуа — от утонченной классики до вечернего шика», — подытожила эксперт.

В апреле стало известно, что российские мужчины пристрастились к украшениям.