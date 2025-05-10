Косметолог рассказала, как правильно увлажнять сухую кожу

Предварительно можно пройти компьютерное сканирование эпидермиса.

Исследование позволит выявить обезвоженные участки лица. К советам бьюти-блогеров стоит относиться с осторожностью, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дерматовенеролог Лейла Роз.

«Если мы говорим про косметические средства, первое, что надо включить, когда вы смотрите любых блогеров — это критическое мышление. Кожа у людей разная, требования к косметике тоже будут различны. Необходимо изначально понять свой тип кожи. Понять, в каком состоянии она находится на данный момент, понять её потребности. После этого можно выбирать средство для очищения или крем. Ко мне на приём очень часто приходят люди с повреждённым барьером, даже с жирной кожей. То есть они её настолько высушивают, нарушают барьерные свойства кожи, и кожа начинает сохнуть. Она начинает шелушиться, краснеть, становится более чувствительной. На данный момент очень много грамотных специалистов, врачей и косметологов, которые обучались работать с кожей, которые понимают, что с ней происходит, которые могут сделать компьютерное сканирование кожи и посмотреть многие нюансы. И на основе этого назначить средства, которые нужны именно вам, именно в тот период».

Ранее врач-косметолог сообщила о росте случаев аллергических заболеваний.